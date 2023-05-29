На трассах в Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

Ограничение ввели на трех автодорогах региона

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, временно ограничили на трех участках автодорог в Челябинской области из-за 32-градусной жары. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"Введено временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, 29 мая с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск)", - говорится в сообщении.

Движение ограничили на трех автодорогах: участок с 1 549 по 1 871 км трассы М-5 "Урал", участок с 16 по 146 км дороги Челябинск - Троицк и участок с 12 по 55 км трассы Челябинск - Новосибирск.

По данным синоптиков, 29 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.