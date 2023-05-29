29 мая, 05:49

В Москве пройдет ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью

На мероприятие приглашены представители банковской сферы, госсектора, медиаиндустрии, фармацевтической отрасли и торговли

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью пройдет в Москве в центре "Моя работа" 31 мая, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"31 мая во флагманском центре занятости на улице Щепкина пройдет встреча клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать". На мини-ярмарке вакансий ведущие столичные работодатели представят предложения о работе для специалистов с разным опытом и квалификацией", - говорится в сообщении.

Директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов отметил, что трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важных направлений работы службы занятости столицы. "Для наших уникальных соискателей продуманы разные технологии и инклюзивные сервисы: кастомизированные программы трудоустройства "Топ-500 резюме", "Доступная работа", а также ежемесячные встречи клуба "Хочу работать", - приводятся его слова на сайте.

Тарасов уточнил, что на ярмарку вакансий приглашены представители банковской сферы, госсектора, медиаиндустрии, фармацевтической отрасли и торговли. Работодатели предложат соискателям комфортные условия и различные бонусы: премии, компенсацию питания, бесплатное обучение, корпоративные скидки. Кроме того, карьерные консультанты помогут соискателям составить резюме и подготовиться к собеседованию, а вместе с юристом и психологом можно будет разобраться в правовых вопросах и преодолеть психологические барьеры на пути к трудоустройству. 

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