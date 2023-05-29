В Курганской области из-за аномальной жары до 2 июня объявили штормовое предупреждение

По данным регионального МЧС, температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более

ТАСС, 29 мая. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение с 29 мая до 2 июня из-за аномальной жары и чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в областном главке ведомства в понедельник.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 мая по 2 июня в большинстве районов Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.

С 30 мая по 2 июня в регионе установится чрезвычайная пожарная опасность, в отдельных районах - высокая пожарная опасность. В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.