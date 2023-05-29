Школьников из Шебекинского округа из-за обстрелов доставят на ЕГЭ легковым транспортом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков запретил движение колонн школьных автобусов

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Школьников из Шебекинского округа в целях безопасности будут вывозить на единый государственный экзамен по русскому языку на легковых автомобилях. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник на оперативном совещании.

"Ежедневные обстрелы массированные. Люди очень переживают по поводу движения детей в автобусах. Конечно, никаких движений колонн не должно быть. Запрещаю! Давайте вывозить детей из Шебекина легковым транспортом. Сажаем в автобусы в Белгороде, они двигаются до места сдачи экзаменов в автобусах. Так же возвращаются домой. У кого есть свои машины, довезут. У кого нет, есть машины легковые в администрации. Если надо, возьмите мою", - сказал Гладков.

Также губернатор предложил проработать вопрос компенсации такси для передвижения школьников до пунктов сдачи ЕГЭ.

В Белгородской области перенесли госэкзамен по русскому языку для школьников из Шебекинского округа с 29 на 30 мая. Накануне округ подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, погиб мужчина, пострадали три человека, из них два подростка.