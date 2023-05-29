Добровольные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничье

Решение принято до особого распоряжения

КУРСК, 29 мая. /ТАСС/. Добровольные народные дружины, сформированные в Курской области для помощи правоохранителям в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры, перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона губернатор области Роман Старовойт.

"По сути с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах на постоянной основе, объектов критически важной инженерной инфраструктуры. Прошу четко в соответствии с графиками и расстановкой патрулей обеспечивать такое дежурство до особого распоряжения, пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, в Курской области проанализировали события, произошедшие в мае в Брянской и Белгородской областях в связи с заходом на территорию России ДРГ, планируется продолжить укрепление государственной границы и фортификационных сооружений.

В регионе продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилили охрану объектов инфраструктуры и образования, работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запретили использование беспилотников.