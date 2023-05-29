Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме

Анзор Музаев отметил, что все системы работают, срывов нет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит в штатном режиме, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"По стране мы отслеживаем все наши системы, как экзамен проходит в целом, начиная с Камчатского края. <…> Экзамен проходит без сбоев, в штатном режиме. Все системы работают, срывов нет", - сказал он.

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку проходит в России в понедельник, его сдадут 630 тыс. человек, в том числе почти 620 тыс. выпускников текущего года.

Ранее для выпускников из новых и приграничных регионов также были установлены дополнительные даты экзамена, чтобы распределить участников без увеличения пунктов проведения экзамена. По словам Музаева, таким правом воспользовались Белгородская область, там выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 30 мая.

"Белгородская область этим правом воспользовалась, обстановка там, действительно, достаточно напряженная. И это право было дано", - добавил он.