В Москве начались работы по ремонту набережных

По словам главы комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова, для москвичей эти работы проходят практически незаметно

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тыс. погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Также ремонт проведут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.

"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков.

По словам главы комплекса городского хозяйства, для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.