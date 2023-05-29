МЧС в Иркутской области предупредило о шквалистом ветре и продолжительных ливнях

По данным ведомства, в северных районах ожидаются заморозки до -5 градусов

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Продолжительные ливни в селеопасных районах и ветер с порывами до 25 м/с прогнозируют в Иркутской области 30-31 мая. Предупреждение об опасной погоде в понедельник распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"30-31 мая местами в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, северо-западный ветер 15-20 м/с, в дневное время - местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В селеопасных районах очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в северных районах ожидаются заморозки до -5 градусов, а в нескольких районах области - чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах.