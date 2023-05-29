В Москве около 70 тыс. человек приняли участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку

В городе подготовили 384 пункта проведения экзамена

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Выпускники школ Москвы 29 мая приняли участие в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. В нем участвовали около 70 тыс. человек, включая около 67 тыс. нынешних выпускников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"ЕГЭ по русскому языку - это один из обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников. Мы подготовили 384 пункта проведения экзамена. Они включают более 5 тыс. аудиторий. Всего в сдаче экзамена участвуют около 70 тыс. человек, включая около 67 тыс. нынешних выпускников, результаты дети узнают не позже 14 июня", - отметил первый замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Он добавил, чтобы получить аттестат, помимо русского языка школьники должны успешно сдать экзамен по математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз.

Экзамен по русскому языку условно разделен на две части. Первая часть состоит из заданий с кратким ответом (они включают материалы по разделам школьной программы и проверяют знание орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических, грамматических норм языка). Вторая часть представляет собой задание с развернутым ответом - написание сочинения. Тестовые задания, где нужно просто выбрать правильный ответ из предложенных, в ЕГЭ по русскому языку не используются. На выполнение работы отводится три с половиной часа.

Следующий экзамен пройдет 1 июня. Это будет ЕГЭ по математике - базовый или профильный, в зависимости от того, какой уровень выбрал выпускник. На сайте регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ) можно узнать полное расписание экзаменов и другую полезную информацию о государственной итоговой аттестации.