29 мая, 08:33

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

По словам Михаила Развожаева, проводятся тренировочные стрельбы военных

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой военных, которая сопровождается стрельбой. Об этом написал в понедельник в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он и призвал доверять только официальным источникам информации.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака была совершена 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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