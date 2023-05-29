Около 25% опрошенных россиян назвали дороговизну препятствием для поездок по Северу РФ

По данным ВЦИОМ, более половины респондентов назвали преимуществом нетуристических северных маршрутов возможность узнать свою страну и ее историю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Четверть россиян (25%) связывают недоступность поездок по северным городам России с высокой стоимостью путешествий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"По мнению наших сограждан, развитию северного туризма мешают в первую очередь внешние (т.е. не зависящие от воли индивида) барьеры. В общей сложности их спонтанно назвали 80% опрошенных (внутренние барьеры - 62%). В обеих группах ответов лидирует тема финансов: высокая стоимость путешествий (25%) и денежные трудности (25%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе внешних барьеров - недостаточное информационное сопровождение туристских продуктов (отсутствие рекламы/незнание людей - 15%), плохая инфраструктура и транспортная доступность (14% и 10% соответственно), проблема соотношения цены и качества обслуживания (7%). Среди самых частых внутренних барьеров - суровый климат региона (10%), туристические предпочтения россиян (6%), занятость и отсутствие отпусков (5%).

По данным ВЦИОМ, более половины респондентов (52%) смогли назвать преимущества путешествий по нетуристическим маршрутам России, в том числе по северным. Главными преимуществами такого туризма россияне считают возможность узнать свою страну и ее историю (20%), а также насладиться красотами региона (18%). 11% опрошенных не нашли плюсов таких путешествий.

Кроме того, 68% россиян хотели бы посетить Мончегорск - небольшой арктический город в Мурманской области. Наиболее привлекательным этот город показался молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (79%) и жителям сел (75%). "На вопрос, что могло бы побудить отправиться в поездку по северным городам России, 57% опрошенных ответили "наличие разнообразных природных и культурных достопримечательностей". Второй по популярности ответ - разнообразие экскурсий по приемлемой цене (48%)", - следует из текста.

Всероссийский телефонный опрос при поддержке Агентства развития Мончегорска проводился 21-23 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.