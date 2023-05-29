29 мая, 08:32

Пассажиров выехавшего за пределы ВПП самолета в Новокузнецке отправят резервным судном

На борту находилось более 150 пассажиров

ТАСС, 29 мая. Пассажиров задержанного рейса Новокузнецк - Санкт-Петербург отправят в понедельник вечером на резервном самолете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Nordwind.

"В результате выкатывания воздушное судно не получило повреждений и благополучно отбуксировано на место стоянки для технического осмотра. Перелет из Новокузнецка запланирован на резервном воздушном судне перевозчика в 22:00 (18:00 мск)", - рассказали в авиакомпании.

Как сообщалось ранее, утром 29 мая Boeing-737 при буксировании тягачом к месту начала взлета выехал за край взлетной полосы в аэропорту Новокузнецка. Более 150 пассажиров рейса перевели в здание аэровокзала. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация