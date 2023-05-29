Культурные учреждения Подмосковья подготовили более 500 мероприятий ко Дню защиты детей

В регионе состоятся тематические выставки, развлекательные программы, концерты, мастер-классы, квесты и мультпоказы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 500 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, в том числе тематические выставки, развлекательные программы, концерты, мастер-классы, квесты, мультпоказы, пройдут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

"В честь Международного дня защиты детей в Центре культуры и досуга города Химки пройдет интерактивная семейная программа "Время играть", в которой родители вместе с детьми станут активными участниками. В Доме космонавтов городского округа Звездный городок представят театрализованную интерактивную программу "Незнайка в Звездном" по мотивам сказок Николая Носова, а во Дворце культуры "Исток" городского округа Фрязино пройдет праздник "Лучик лета", - рассказали в министерстве.

Кроме этого, во Дворце культуры имени Гагарина Сергиево-Посадского городского округа состоится театрализованное музыкальное представление "Новое приключение Буратино", а в Доме культуры "Современник" Дмитровского городского округа - концерт "Счастливое детство" с участием муниципальных творческих коллективов. В культурно-досуговом центре "Верейский" Раменского городского округа детей и подростков ждет увлекательная квест-игра "Тайна пятого элемента". Дискотека "Здравствуй, лето!" порадует жителей Раменского городского округа.

Также во Дворце культуры "Россия" городского округа Серпухов подготовили праздник "По дороге с облаками". Гостей ждут анимационная сказка, мастер-класс по рисованию мелками, фото с ростовыми куклами, выставка работ учащихся детских школ искусств.