Регионы России с Минтрудом до 1 июля утвердят программы повышения рождаемости

Они дополнят те меры, которые действуют на федеральном уровне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Регионы России совместно с Минтрудом РФ до 1 июля 2023 года утвердят программы повышения рождаемости, сообщила в понедельник первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Совместно с Минтрудом идет согласование целевой линейки рождений в разрезе каждого субъекта РФ, и для обеспечения этой целевой линейки субъекты разрабатывают региональные программы повышения рождаемости в дополнение к тем мерам, которые действуют на федеральном уровне. <...> До 1 июля во всех регионах совместно с Минтрудом региональные программы будут утверждены, в дальнейшем начнется их мониторинг", - сказала она на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

Баталина уточнила, что Минтрудом совместно со всеми субъектами России был проведен глубокий анализ демографической ситуации в конкретных регионах.

"Коллеги из регионов по итогам проведенного демографического анализа сформировали линейку целевого числа рождений на ближайшие три года - 2023, 2024 и 2025. Эта линейка, как минимум, замедляет снижение числа рождений, как максимум, обеспечивает его рост", - пояснила она.

Первый замминистра отметила, что также параллельно ведется работа по выработке федеральных мер по повышению уровня жизни и доходов семей, улучшению жилищных условий, стимулированию рождения третьих и последующих детей, формированию в обществе установок на повышение значимости института семьи и брака.