В Минтруде прогнозируют сокращение численности женщин 30-39 лет к 2030 году на 33,8%

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что в целом общее число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Численность женщин от 30 до 39 лет к 2030 году сократится на 33,8% - с 12 млн до 7,9 млн, при этом на женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений. Об этом сообщила в понедельник первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, отметив, что в целом к 2030 году общее число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться.

"У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей - 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн", - сказала она на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

Баталина уточнила, что, таким образом, общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года.

Она привела данные, согласно которым численность женщин 20-29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн - на 9,7%. Кроме того, более 48% рождений приходится на женщин в возрасте от 30 до 39 лет, и 44% рождений - на женщин в возрасте от 20 до 29 лет.