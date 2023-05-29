Владелец ФК "Чайка" улетел за границу, не дав показания в суде по делу о подкупе арбитров

Андрей Чайка отправился в Стамбул

ВОРОНЕЖ, 29 мая. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Чайка" Андрей Чайка улетел за границу авиарейсом Сочи - Стамбул, поэтому в понедельник судья не смог его допросить по уголовному делу бывшего исполнительного директора "Чайки" Олега Баяна о подкупе арбитров, которое рассматривается в Железнодорожном суде Воронежа.

"Чайка уехал в Марокко, прислал сообщение <...> Есть [его] билет на самолет Сочи - Стамбул", - сказал судья Валерий Александров.

Прокурор выступил с ходатайством о том, чтобы огласить ранее данные показания Чайки без его присутствия, но сторона защиты заявила протест. "Владелец клуба [Андрей Чайка] дал следствию три строчки показаний, которые нас, безусловно, не могут устраивать", - сказал адвокат Дмитрий Чеботарев.

В ходе судебного заседания в понедельник суд планировал по видео-конференц-связи (ВКС) допросить президента ФК "Чайка" Андрея Чайку, администратора команды Андрея Курсекова и других свидетелей из Ростовской области, однако из-за отключения ВКС успел допросить только бывшую заведующую столовой базы отдыха ООО "Декоративные культуры" Юлию Пересыпкину, которая принимала на отдых и кормила судей и футбольные команды, приезжавшие на матчи в селе Песчанокопское, где базируется ФК "Чайка". По ее словам, она никогда не слышала между этими людьми деловых разговоров, в том числе о деньгах.

Первое заседание по делу Баяна состоялось в Железнодорожном суде Воронежа 16 марта, с тех пор продолжается допрос свидетелей, всего их в деле более 86. Следующее заседание пройдет 8 июня.

Исполнительный директор клуба "Чайка" Баян обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования"), в деле 11 эпизодов на сумму порядка 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки". Также 12 мая 2019 года он предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение Баяна, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" 13 мая 2019 года в матче 27-го тура Олимп - Первенства России.