Фестиваль детства пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" с 1 по 4 июня

В рамках фестиваля проведут более 50 мероприятий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 50 мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, пройдут на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ с 1 по 4 июня в рамках Фестиваля детства, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аттракциона.

"С 1 по 4 июня на территории крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" пройдет Фестиваль детства - большой семейный праздник, приуроченный к Международному Дню защиты детей. В течение четырех дней для юных гостей и их родителей состоится более 50 мероприятий: концерты, танцевальные батлы, шоу мыльных пузырей и даже парад необычных детских колясок "МамаПати", - рассказали в пресс-службе, отметив, что участие в активностях фестиваля бесплатное.

Так, 1 июня гостей ждут интерактивная программа, шоу мыльных пузырей, а также флешмоб колясок. Ожидается, что в нем примут участие около 80 мам с колясками. В пятницу, 2 июня, главными героями фестиваля детства на "Солнце Москвы" станут Фееринки - сказочные персонажи популярного одноименного анимационного сериала студии "Агама фильм". Крошик и Бараш из анимационного сериала "Малышарики" ГК "Рики" посетят площадку 3 июня, а 4 июня юных гостей ждет фикси-дискотека, прогулки и аквагрим по мотивам анимационного сериала "Фиксики" от ГК "Рики".

"Приглашаем всех на "Солнце Москвы" отпраздновать День защиты детей и открыть долгожданный летний сезон в столице. Вместе с партнерами мы организовали Фестиваль детства - праздник, который будет интересен и малышам, и подросткам, и их родителям. Программа очень насыщенная: творческие мастер-классы, любимые мультфильмы, танцы, спортивные эстафеты. Фестиваль детства на "Солнце Москвы" - еще один отличный повод провести время вместе", - привели в сообщении слова генерального директора компании "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.