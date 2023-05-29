В Киеве "украинизировали" мемориальную доску Булгакову

Вместо "известный русский и советский писатель" на ней теперь значится "выдающийся киевлянин"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска на фасаде Музея Михаила Булгакова в Киеве подверглась "украинизации", после которой "известный русский и советский писатель" стал "выдающимся киевлянином". Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна".

Ранее надпись на русском языке гласила, что в этом доме жил русский и советский писатель Михаил Булгаков. В новой версии уже на украинском языке он назван "выдающимся киевлянином, врачом, писателем". В сообщении также уточняется, что текст поменяли по инициативе коллектива музея в рамках закона об украинизации.

В августе прошлого года, Национальный союз писателей Украины требовал закрыть Музей Михаила Булгакова, расположенный на Андреевском спуске Киева в доме, где писатель проживал с 1909 по 1919 годы. Вместо него в союзе предлагал создать музей композитора Александра Кошица, который жил в этом же доме до семьи Булгаковых. Формальным поводом для этого тогда указывали строки из романа "Белая гвардия", где один из героев резко критикует гетмана Украины Павла Скоропадского, который "терроризировал русское население этим гнусным (украинским - прим. ТАСС) языком, которого и в мире не существует".

Кроме того, в союзе писателей заявляли, что Булгаков, по сути, стал одним из предтечей Русского мира.

Курс на открытое вытеснение русского языка начался на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет штраф до 8,5 тыс. гривен (более $232), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование и СМИ. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка.