Комитет Думы поддержал лишение свободы за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Максимальное наказание по новой статье УК предусматривает три года тюрьмы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ зарубежных или международных НПО, данные о которых не внесены в специальный реестр таких организаций. Максимальное наказание по новой статье УК составит три года тюрьмы.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В Уголовном кодексе появится новая статья. Теперь за участие в работе такой неправительственной организации в России в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за данное правонарушение, вводится уголовный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с потенциальной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Также законопроектом предусмотрены обязательные работы на срок до двухсот часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок. Данный состав будет распространяться не только на лиц, ранее привлеченных к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО.

Если речь идет про организацию работы такой НПО, то срок лишения свободы может составить до трех лет, данный пункт будет распространяться на всех, а не только на лиц, допустивших нарушения при работе с незарегистрированными иностранными НПО. Запрет на работу на определенных должностях может составить до семи лет. Обязательные работы могут составить до 360 часов, а принудительные работы суд сможет назначить на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.