29 мая, 08:55

В ФРГ призвали активнее использовать древесину при отказе от нефти и газа

Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images

Глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг подчеркнул, что получение энергии из древесины не так вредно для климата и позволит сократить выбросы углекислого газа

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Германские власти должны активнее переходить на отопление древесиной при отказе от нефти и газа. Об этом заявил в понедельник глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.

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"Ископаемые виды топлива, такие как газ и нефть, могут быть заменены в долгосрочной перспективе, так как древесина является возобновляемым источником", - сказал он в интервью газетам редакционной группы Funke. По мнению Ландсберга, на такие перспективы "нельзя закрывать глаза по идеологическим причинам". Он подчеркнул, что получение энергии из древесины не так вредно для климата и позволит сократить выбросы углекислого газа.

К 2045 году Германия хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. В качестве одного из первых шагов власти хотят сократить использование ископаемого топлива для отопления зданий. С этой целью в Министерстве экономики и энергетики разработали специальный законопроект. Он предусматривает, что со следующего года каждая новая система отопления должна на 65% работать от экологически чистой энергии.

Население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту, что негативно отражается на рейтинге партии "зеленых". Их сейчас поддерживают около 15% избирателей, это минимум с 2018 года. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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