В Черногорске жители аварийного дома убрали палаточный городок

Следователи сообщили жителям о возможности предоставления временного жилья из маневренного фонда администрации города

ТАСС, 29 мая. Жители многоквартирного дома в Черногорске в Хакасии, признанного аварийным, свернули палаточный городок. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В ходе встречи следователей с представителем инициативной группы жильцов разъяснен порядок расселения граждан из жилья, признанного аварийным, и порядок предоставления других жилых помещений взамен изымаемого по соглашению с собственником. Также гражданам сообщено о наличии возможности предоставления временного жилья из маневренного фонда администрации Черногорска, в связи с чем 28 мая палаточный городок гражданами разобран", - сообщили в ведомстве.

По информации СК, в январе 2023 года возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий членами межведомственной комиссии при администрации Черногорска по непризнанию многоквартирного дома, расположенного по улице Максима Горького, 2А. Следователи отмечают, что комиссия не признала дом аварийным несмотря на заключение строительно-технической экспертизы, в котором указывалось что он аварийный. 5 мая комиссия все-таки признала его аварийным и подлежащим сносу.

Прокуратура региона начала проверку соблюдение администрацией Черногорска прав жителей аварийного дома и порядка их расселения. В местных СМИ появились фотографии и информация, что жители разбили палатки во дворе многоквартирного дома.

Расселение жильцов должно пройти до 1 июня. В СК отметили, что из-за невозможности некоторых жильцов переехать в новое жилье они и разбили палатки.