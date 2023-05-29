В Томской области до 5 июня сохранится наивысший класс пожароопасности

Нарушителей требований противопожарного режима в регионе привлекут к административной и уголовной ответственности

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Риск возникновения пожаров в Томской области с 31 мая по 5 июня будет чрезвычайно высоким. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региональной поисково-спасательной службы в своем Telegram-канале.

"Оперативное предупреждение: с 31 мая по 5 июня по Томской области и Томску сохраняется высокий класс пожароопасности, 5 класс", - говорится в сообщении.

Ранее наивысший класс пожароопасности ожидался в регионе 6-10 мая и затем был продлен до 30 мая.

Также с 15 мая особый противопожарный режим начал действовать на территории всего региона. Нарушение требований пожарной безопасности во время этого режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.