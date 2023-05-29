Комитет Думы поддержал штрафы иноагентам, проигнорировавшим предписание о нарушении закона

Речь идет о сумме до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате принять в первом чтении законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах предлагается установить в статье 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за невыполнение в срок законного предписания.

Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.