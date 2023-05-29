Летний сезон "Спортивных выходных" в Москве начнется 3 июня

Тренировки пройдут на 26 площадках города и в онлайн-формате

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Летний сезон "Спортивных выходных" в Москве откроется 3 июня. Тренировки пройдут на 26 площадках столицы и в онлайн-формате. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Летний сезон "Спортивных выходных" стартует 3 июня. Потренироваться на свежем воздухе можно будет в самых популярных и необычных местах столицы - в этом году для любителей спорта приготовили 26 площадок", - написал мэр.

Он уточнил, что в числе новых площадок: южный ландшафтный парк на территории парка развлечений "Остров Мечты"; "Сад Технопарка" в "Сколково"; крыша Южного речного вокзала; парк 50-летия Октября; территория "Хлебозавода №9"; причал "Лужники-Центральный".

"Как и в прошлом году, тренировки будут проходить в Доме культуры "ГЭС-2" и на крыше Северного речного вокзала. Тренировки можно выбрать на сайте sportsweekend.ru/parks и в центрах госуслуг - специалисты офисов "Мои Документы" помогут записаться на занятие и подробно расскажут о проекте", - добавил Собянин.

Мэр также сообщил, что для тех, кто предпочитает тренироваться дома, на канале проекта rutube.ru/channel/24798261 будут проходить новые утренние зарядки в 07:00 по будням. Кроме того, онлайн можно будет присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта.

"На прошлой неделе проект "Спортивные выходные" стал победителем премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2023 в номинации "Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта", - заключил Собянин.