Глава СПЧ призвал к более серьезному анализу причин демографической ситуации в России

Валерий Фадеев отметил, что вопрос связан и со строительством, "и с ипотекой, и с политикой расселения, и с политикой заработных плат"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России необходимо провести серьезный анализ демографической ситуации для поиска эффективных инструментов ее улучшения.

"У нас не хватает серьезного анализа. Я к этому призываю социологов и демографов. Конечно, программа огромная по помощи семьям, по поддержке семей. И правильно, что есть эта программа. У меня претензии к научной сфере. Где великолепные университеты с большими бюджетами, где они?" - сказал Фадеев в понедельник, выступая на Московском международном демографическом форуме на тему "Демография и семейная политика - 2030: опора на традиционные ценности".

Он отметил, что ответы по улучшению демографической ситуации нужно искать в широком ключе. Этот вопрос связан и со строительством, "и с ипотекой, и с политикой расселения, и с политикой заработных плат".

В частности, Фадеев указал, что доходы населения в начале нулевых годов, когда в РФ начался интенсивный рост рождаемости, были ниже, чем сейчас. "Возникает вопрос, может быть не от дохода населения зависит рост рождаемости, а от динамики его роста, что вполне вероятно. Если у людей растут доходы и они ожидают, что они будут расти и дальше, то они рожают детей, если нет - не рожают. Но это гипотеза, мы этого не знаем", - констатировал Фадеев.