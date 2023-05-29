Губернатор Воронежской области поручил ускорить запуск нового корпуса онкодиспансера

На его строительство направили около 5 млрд рублей

ТАСС, 29 мая. /ТАСС/. Запуск нового корпуса Воронежского областного онкологического диспансера, который возвели по нацпроекту "Здравоохранение", планируется в июле. Губернатор региона Александр Гусев поручил ускорить процесс лицензирования медучреждения, об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"На прошлой неделе завершились строительно-монтажные работы на новом хирургическом корпусе воронежского онкодиспансера. Сейчас активно идет процесс лицензирования медучреждения. По новым нормативам процедура может занимать около полугода, но мы понимаем, что у онкобольных может и не быть столько времени для ожидания помощи врачей. Поэтому поручил медицинскому блоку облправительства максимально ускориться, чтобы уже в июле этого года корпус начал принимать пациентов", - написал он.

Возведение хирургического корпуса областного онкологического диспансера началось в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", стоимость строительства составила порядка 5 млрд рублей.

Как ранее сообщил губернатор, строительно-монтажные работы были завершены с опережением сроков, прописанных в госконтракте. Все крупногабаритное оборудование уже смонтировано, продолжаются закупки менее габаритного оборудования.