29 мая, 09:17

В июне россиян ожидает короткая рабочая неделя

Михаил Почуев/ ТАСС
© Михаил Почуев/ ТАСС

День России, отмечающийся 12 июня, выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России, сообщили в понедельник в Роструде.

"В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Роструде напомнили, что в этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня, и будет длиться 4 дня.

В ведомстве напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ. Кроме того, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

"Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом", - уточнили в Роструде.

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация