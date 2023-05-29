В июне россиян ожидает короткая рабочая неделя

День России, отмечающийся 12 июня, выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России, сообщили в понедельник в Роструде.

"В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Роструде напомнили, что в этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня, и будет длиться 4 дня.

В ведомстве напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ. Кроме того, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

"Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом", - уточнили в Роструде.