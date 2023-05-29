Прокуратура Чувашии начала проверку по видео о доставке пациента до машины скорой на тачке

Ведомство, в частности, проверит доступность дорог в деревне Голов

ТАСС, 29 мая. Прокуратура Чувашии проверит доступность дорог для проезда скорой помощи в деревне Голов Красноармейского муниципального округа после публикации в интернете видео с подвозом пациента до автомобиля скорой помощи на садовой тачке. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник надзорным ведомством.

"Прокуратура Чувашии организовала проверку по публикациям в сети Интернет об отсутствии возможности проезда автомобиля скорой помощи к жилым домам, расположенным в деревне Голов Красноармейского муниципального округа", - говорится в сообщении.

При проведении проверки установят обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль скорой помощи не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления по проводимой работе по обеспечению транспортной доступности в сельском поселении.

Ранее Telegram-канал Baza разместил видео, на котором запечатлено, как пациента везут к машине скорой помощи на садовой тачке. По информации авторов Telegram-канала, скорая не смогла проехать к больному из-за того, что мост к деревне находится в аварийном состоянии.