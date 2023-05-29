Путин подписал закон, позволяющий участникам СВО сохранить жилье по прежнему месту службы

Перечень конкретных районов будет определять правительство

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы необходимы для семей военнослужащих, которые по объективным причинам не могут последовать за ними на новое место службы в зоне СВО.

Согласно закону, перечень конкретных районов будет определять правительство РФ.

При этом за не имеющими жилье военнослужащими сохранятся очередность на его получение по прежнему месту военной службы, а также денежная компенсация для их семей за аренду жилья. Размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.