29 мая, 09:32

В Москве выпустили схему метро с иллюстрациями

В комплекте также идут две раскраски и тубус для хранения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Схема московского метрополитена с иллюстрациями для детей стали доступны для покупки в столичной подземке. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Мы выпустили детские карты метро! На них отмечены линии метро и известные московские достопримечательности. По словам [заммэра Москвы] Максима Ликсутова, в комплекте также идут две раскраски и тубус для хранения - карта не помнется и сохранит свой внешний вид", - говорится в сообщении.

Купить новинку можно на стойках "Живое общение", в интернет-магазине метро, а также в официальных сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация