Коэффициент рождаемости первых детей в России снизился почти на 20% за последние шесть лет

Причина заключается в сокращении общего числа женщин фертильного возраста, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последние шесть лет снизился на 19,9%, причина заключается в сокращении общего числа женщин фертильного возраста. Об этом сообщила в понедельник первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Снижение рождаемости происходит за счет снижения интенсивности рождений первых и вторых детей, за последние шесть лет суммарный коэффициент рождаемости первых детей снизился почти на 20%, а вторых рождений - на 31%. <...> В чем причина? Ключевая - это ухудшение по возрастной структуре населения, <...> сокращается общее число женщин фертильного возраста. На 1 января 2022 года оно составляло 34 млн, а к январю 2031 года оно составит уже 32,6 млн. То есть, это достаточно длительный период снижения", - сказала она на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

Баталина уточнила, что фертильным возрастом считается период от 15 до 49 лет. Так, суммарный коэффициент рождаемости первых детей снизился на 19,9%, вторых детей - на 31,8%, а коэффициент рождаемости третьих увеличился на 12,4%. "Одновременно рождаемость третьих и последующих детей имеет устойчивую позитивную динамику, в 2022 году [показатель] составлял 0,362, по сравнению с 2016 годом он увеличился почти на 12,5%", - пояснила она.

Однако, по ее словам, рост третьих рождений в силу меньшей демографической базы не может компенсировать снижение первых и вторых рождений. "Если второй ребенок рождается после 35, то вероятности рождения третьего ребенка уже немного, семья на такое решение идет не часто. Чтобы третий ребенок рождался до 40 лет, необходимо, чтобы первый ребенок рождался в 25-26 лет", - подчеркнула она.