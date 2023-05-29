С водной акватории Москвы с начала навигации собрали около 150 тонн мусора

В период паводка основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в этом году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 150 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в период паводка основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.

"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил он.

Столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см.