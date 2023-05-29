Песков не знаком с идеей присвоить детскому движению имя Гагарина

С таким предложением ранее выступили жители Оренбурга, в котором космонавт заканчивал военное авиационное училище летчиков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком с инициативой присвоить детской организации имя Юрия Гагарина, поэтому не может ее комментировать.

"Я не могу прокомментировать, мне неизвестно ничего", - сказал представитель Кремля в понедельник. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать идею оренбуржцев присвоить детской организации, если она будет именоваться пионерской, имя Гагарина. Гагарин связан в Оренбургом местом учебы, поскольку заканчивал в этом городе военное авиационное училище летчиков.

27 мая президент РФ Владимир Путин ввел новую государственную награду - орден Гагарина. В апреле глава государства посоветовал подумать, как использовать слово "пионеры" для современного детского движения.