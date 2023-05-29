Правкомиссия одобрила введение штрафов для чиновников за недостоверную медотчетность

Они составят от 15 до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении штрафов для руководителей региональных министерств и департаментов здравоохранения за предоставление недостоверной или неполной медицинской статистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный пакет законопроектов предлагает наделить Росздравнадзор полномочиями по контролю за тем, насколько оперативно и достоверно органы государственной власти и медицинские организации вносят данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Поправками предусматривается, что нарушение порядка предоставления информации в Единую государственную информационную систему здравоохранения повлечет административный штраф в размере от 15 до 25 тыс. рублей.

"Повторное нарушение будет грозить штрафом от 20 тысяч до 30 тыс. рублей. Или дисквалификацию на срок до одного года. Составлять протоколы будут должностные лица Росздравнадзора. Полномочиями рассматривать подобные дела наделяются суды", - пояснил Груздев.

Он напомнил, что информационная система в сфере здравоохранения была запущена в 2018 году. "Принципы ее работы регламентируются постановлением правительства. Предусмотрено, что в ней действуют, например, реестры медицинских документов о рождении и смерти, о медосвидетельствовании на право владения оружием, реестр детей с редкими заболеваниями. В систему также должны поступать данные о специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. И это далеко не весь круг задач, решаемых системой. Крайне важно, чтобы эта система содержала актуальные данные", - подчеркнул Груздев.