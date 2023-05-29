Дети-сироты могут бесплатно пройти повторное профобучение

Новые нормы коснутся также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с различными формами умственной отсталости

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям-сиротам повторно пройти бесплатное профессиональное обучение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Новые нормы коснутся также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с различными формами умственной отсталости.

При этом с 1 января 2024 года таким гражданам будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие в течение всего периода прохождения повторного обучения.

Кроме того, указывается в законе, "лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами", имеющими право на такую льготу по закону.

Документ, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.