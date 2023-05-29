29 мая, 10:35

Участников СВО освободили от госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав

По словам авторов инициативы, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на военнослужащих, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий освобождение участников СВО от уплаты госпошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В настоящее время госпошлина за восстановление паспорта РФ составляет 1 500 рублей, за восстановление водительского удостоверения - 2 000 рублей с возможностью получения 30% скидки при оформлении госпошлины через сайт госуслуг. Новые нормы освобождают от уплаты пошлин мобилизованных в Вооруженные силы РФ, военнослужащих по контракту, военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик, в том числе принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года, лиц, имеющих специальные звания полиции и проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета РФ, а также добровольцев.

Как отмечают авторы инициативы, в рамках участия военнослужащих в специальной военной операции их паспорта и водительские удостоверения часто теряются или приходят в негодность. Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения, как ожидается, позволит снизить финансовую нагрузку на участников СВО, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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