29 мая, 10:27

Guardian: в Британии продадут на аукционе карандаш, подаренный Гитлеру Евой Браун

На карандаше размещены надпись Eva и инициалы AH

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный карандаш, предположительно, подаренный лидеру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру его возлюбленной Евой Браун, будет продан на аукционе 6 июня в североирландском Белфасте. Как сообщила в понедельник газета The Guardian, его стоимость оценивается в £50-80 тыс. ($60-100 тыс.).

Предполагается, что карандаш, на котором видна надпись Eva и инициалы AH, был подарен Гитлеру на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года. Издание отметило, что ранее этот карандаш был приобретен частным коллекционером на аукционе в 2002 году. Нынешние торги организует дом Bloomfield Auctions, на них также будет реализована фотография Гитлера, подписанная самим фюрером. 

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ГерманияВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
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