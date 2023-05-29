ЛДПР обсуждает с кабмином введение обязательного распределения после медвузов

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в России не хватает порядка 25 тыс. врачей и 50 тыс. человек на должностях среднего медицинского персонала

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ЛДПР обсуждает с правительством возможность введения обязательного распределения для выпускников медицинских вузов, в том числе на Дальний Восток и в новые регионы. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его расчетам, в России не хватает порядка 25 тыс. врачей и 50 тыс. человек на должностях среднего медицинского персонала.

"Сейчас с правительством ведем диалог про обязательное распределение для выпускников медицинских вузов - 1,5 года Дальний Восток и новые территории, для остальных - по три года, и для медицинских колледжей. В противном случае мы эту колоссальную нехватку [врачей] не преодолеем", - подчеркнул Слуцкий.

Он назвал "странной" ситуацию, когда в региональных больницах нет даже педиатров, либо один педиатр на всю больницу, "причем не столь далеко от Москвы".