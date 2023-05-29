Минпросвещения создаст совет по поддержке православных школ и гимназий

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что опыт работы таких школ позднее обсудят с представителями традиционных конфессий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России и РПЦ договорились о создании координационного совета по поддержке и развитию православных школ и гимназий, сообщил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов в понедельник на Форуме руководителей православных и частных школ и гимназий в Нижнем Новгороде.

"Мы с владыкой Евгением (митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений - прим. ТАСС) договорились, что создадим соответствующий координационный совет отдела образования и министерства именно по поддержке и развитию православных школ и гимназии", - сказал Кравцов.

Он выразил уверенность, что представители других религий тоже присоединятся к этой работе. "Потому что у нас общие единые задачи", - объяснил глава министерства.

По его словам, опыт работы таких школ позднее обсудят с представителями традиционных конфессий. "Чтобы действительно сообща защищать, воспитывать нашу молодежь на основе наших духовных традиционных ценностей", - заключил Кравцов.