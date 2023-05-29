Брошюры о методах противоминной защиты распространят в школах и детсадах новых регионов РФ

Тираж листовок с цветными иллюстрациями должен составить не менее 4 тыс. экземпляров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Брошюры об угрозах в зонах минной опасности и о методах противоминной защиты распространят в школах и дошкольных учреждениях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

"В рамках межрегионального сотрудничества с ЛНР и ДНР Москва выпустит брошюру, которая расскажет об угрозах в зонах минной опасности и просветит о методах противоминной защиты. Брошюра будет распространяться через школы и дошкольные учреждения, расположенные на новых территориях", - сказал собеседник агентства, уточнив, что "распространение брошюр предусмотрено в новых регионах РФ, для которых эти угрозы актуальны".

Согласно сайту мэра и правительства столицы, департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы 24 мая был объявлен отбор претендентов на получение субсидии из городского бюджета на выпуск социально ориентированной печатной продукции, адресованной жителям миноопасных районов и в первую очередь детям, проживающим на территориях, подверженных минной опасности. Сумма субсидии составляет 380 тыс. рублей. Отбор проводится с 25 мая по 26 июня. Проект планируется реализовать во втором и третьем кварталах 2023 года. Согласно техзаданию, тираж брошюр с цветными иллюстрациями должен составить не менее 4 тыс. экземпляров.