Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

Нормы до этого устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться принятым федеральным законом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Ранее эти нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться принятым федеральным законом.

Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся: дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта; аварийно-опасные участки дорог; участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП; места проведения дорожных работ; пешеходные переходы; перекрестки; участки, где запрещена стоянка или остановка; иные места, определяемые ГИБДД.

Кроме того, новые нормы закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак.

Закон также устанавливает, что решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД. Информация о местах установки камер и видах фиксируемых ими нарушений ПДД будет публиковаться на официальном сайте ведомства.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.