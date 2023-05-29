В России уточнили порядок выплаты пенсий выпускникам по потере кормильца-военнослужащего

Право выпускников школ на получение пенсии по потере кормильца-военнослужащего продлевается до 1 сентября того года, в котором завершено обучение

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий право выпускников школ на получение пенсии по потере кормильца-военнослужащего до 1 сентября того года, в котором завершено обучение. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Ранее выплата пенсии по потере кормильца детям, братьям, сестрам и внукам погибшего, достигшим на дату окончания обучения 18-летнего возраста, прекращались через месяц после завершения учебы. Новые нормы продлевают срок получения соответствующей выплаты до начала следующего учебного года - до 1 сентября.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.