В Москве открыли памятник экс-секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву

Церемонию открытия провел генерал-лейтенант Александр Шабанов, мероприятие проходило в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка и военного оркестра

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Памятник бывшему секретарю ЦК КПСС и экс-губернатору Томской области Егору Лигачеву, возглавлявшему регион более 17 лет, открыли на его могиле в Москве. Его создали на деньги томичей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Томской области.

"Памятник первому почетному гражданину Томской области установлен на могиле патриарха томской и российской политики на Троекуровском кладбище столицы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что памятник возведен скульптором Антоном Гнедых на деньги, собранные томичами. "Этот памятник создан на народные деньги, он выражает дух эпохи и дело Лигачева, и принадлежит всем томичам", - приводятся слова сына Лигачева ведущего научного сотрудника института общей физики РАН имени Александра Прохорова Александра Лигачева.

Церемония открытия памятника, которую провел генерал-лейтенант Александр Шабанов, прошла в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка и военного оркестра.

"Егор Кузьмич Лигачев прожил целый век, и его самые яркие и успешные годы пришлись на работу в Томской области. Благодаря ему, у нас были построены города и мосты, получили мощный импульс развития научная, нефтедобывающая, аграрная, лесопромышленная, строительная и многие другие сферы региона. Бескомпромиссный, честный, трудолюбивый созидатель, он всегда оставался скромным и требовательным к себе и к тем, кто рядом. Так и нужно жить и работать - по-лигачевски", - приводит пресс-служба слова губернатора Томской области Владимира Мазура, который присутствовал на церемонии открытия памятника.

О Лигачеве

Егор Кузьмич Лигачев - советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС с 1983 по 1990 годы, почетный гражданин Томской области. Родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро ЦК КПСС, в 1985-1988 годах в качестве секретаря центрального комитета партии отвечал за вопросы идеологии. Более 17 лет он возглавлял Томскую область, где создал крупнейший в СССР завод по производству нефтехимии, способствовал развитию нефтедобывающей отрасли и научного комплекса, которые являются сейчас ключевыми для экономики региона отраслями.

Как отмечали томские коллеги и ученики, работавшие с политиком, Лигачев запомнился им как строгий, но честный руководитель с "творческой жилкой" и стратегическим мышлением. Скончался Лигачев в 2021 году в возрасте 100 лет.