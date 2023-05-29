29 мая, 10:53

СФ и Госдума работают над закреплением в законе статуса многодетной семьи

По словам сенатора Ольги Хохловой, какие бы федеральные программы ни разрабатывали, определить, в какую семью они направлены, очень сложно без этого статуса

МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Совет Федерации и Госдума вместе работают над законодательным закреплением на федеральном уровне статуса многодетной семьи. Об этом в понедельник сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова.

"Мы вместе с депутатами Госдумы работаем над закреплением статуса многодетной семьи на федеральном уровне. В регионах есть такие статусы, региональные законодательства, а федерального законодательства пока нет", - сказала Хохлова, выступая на Московском международном демографическом форуме на тему "Демография и семейная политика - 2030: опора на традиционные ценности".

По словам сенатора, какие бы федеральные программы ни разрабатывали, определить, в какую семью они направлены, очень сложно без этого статуса. "Я думаю, что в ближайшем будущем такой закон будет принят, это поможет нам разработать ряд проектов и программ, направленных на поддержку многодетных семей, на создание условий жизни для них", - сказала Хохлова.

Она также считает, что необходимо разработать федеральный закон, который регламентировал бы помощь многодетным семьям при строительстве своих домов. "Когда мы встречаемся с многодетными семьями, главный вопрос - это, конечно, жилье. <...> Если бы нам разработать федеральный закон поддержки. <...> Другая атмосфера, психология, когда большая многодетная семья живет в своем доме", - сказала сенатор.

Она напомнила, что несколько лет назад во Владимирской области запустили подобный пилотный проект, в рамках которого для многодетных семей были построены дома, но он оказался очень затратным для региона. 

Теги:
РоссияХохлова, Ольга Николаевна
© Информационное агентство ТАСС
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