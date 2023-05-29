29 мая, 11:04
Три вопроса о главном

Кузнецова заявила о готовности к I чтению законопроекта об оказании психологической помощи

По словам вице-спикера ГД, достигнуто понимание с профильными ведомствами о необходимости принятия законопроекта, в настоящее время решается вопрос по поводу финансового обеспечения документа

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект закона об оказании психологической помощи населению готов к рассмотрению в первом чтении в Госдуме, идут консультации по его финансовому обеспечению, сообщила в интервью ТАСС вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова.

"Закон о психологической помощи нужен прежде всего людям, просто людям, тем, кто обращается за психологической помощью, тем, кто готов обратиться, чтобы обезопасить их от всяких шарлатанов <…>. У нас, группы соавторов, есть понимание, что законопроект в его нынешней формулировке готов к первому чтению", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что достигнуто понимание с профильными ведомствами о необходимости принятия законопроекта об оказании психологической помощи населению, в настоящее время решается вопрос по поводу финансового обеспечения документа.

Законопроект пока не внесен в Госдуму. Ранее Кузнецова сообщала, что проект находился в высокой стадии разработки. 

Теги:
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаТри вопроса о главном
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация