В ГД внесли законопроекты о формировании органов судейского сообщества в новых регионах

Их сформируют до 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проекты базовых законов об органах судейского сообщества в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

"В Госдуму внесен пакет законопроектов, формирующий органы судейского сообщества на территориях новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Государственной думы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом и депутатом Ириной Панькиной", - указывается в сообщении.

Документ устанавливает, что органы судейского сообщества новых регионов должны быть сформированы до 1 сентября 2024 года. "Органы судейского сообщества являются по сути формой самоорганизации судей. С помощью этих органов судьи получают возможность выработки совместных согласованных решений по вопросам функционирования судебной власти", - отметил Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении.

Он также напомнил, что в состав органов судейского сообщества федерального уровня входят Всероссийский съезд судей, Совет судей РФ, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) и высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи. На уровне субъектов РФ в органы судейского сообщества входят конференции судей, советы судей субъектов РФ, общие собрания судей судов, квалификационные коллегии субъектов РФ и экзаменационные комиссии субъектов РФ.

"Согласно законопроекту, порядок избрания делегатов на первую конференцию судей субъектов, нормы их представительства от соответствующих судов, а также порядок созыва и проведения такой конференции утверждаются президиумом Совета судей РФ", - отметил Крашенинников. При этом законопроекты устанавливают, что до завершения формирования органов судейского сообщества в новых регионах их полномочия будут осуществлять ВККС РФ и высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

"Законопроекты, которые мы сегодня вносим, важные для регионов, они совершенствуют законодательство, приводят его к единому знаменателю и гарантируют независимость судей в новых субъектах", - подчеркнул Крашенинников.