В Дагестане выявили случай заболевания конго-крымской лихорадкой

В регионе начали проведение акарицидных обработок парков и скверов, обработано более 30% подлежащего крупного и мелкого рогатого скота

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Первый в 2023 году подтвержденный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой - острой инфекционной болезнью - выявлен в Дагестане. Число обратившихся к врачам от укусов в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым, сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

"На 29 мая 2023 года в городе Махачкала зарегистрирован один подтвержденный случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Укус произошел на дачном участке", - говорится в сообщении.

Факты обращения в медицинские организации были зарегистрированы в 30 административных территориях республики. Наибольшее число укусов выявлено в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Хасавюртовском и Тарумовском районах.

"В медицинские учреждения обратилось 346 (в 2022 году - 170) человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 162 ребенка", - добавили в ведомстве.

В регионе начато проведение акарицидных обработок парков и скверов, обработано более 30% подлежащего крупного и мелкого рогатого скота.

Впервые возбудитель конго-крымской лихорадки был выявлен в середине 1940-х годов минувшего века в Крыму, а спустя десятилетие - в Центральной Африке. Заболевание сопровождается общей интоксикацией организма, кровоизлиянием и отказом внутренних органов. Его возбудителем является вирус, который передается человеку при укусе клеща. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность при заболевании конго-крымской лихорадкой составляет около 30%.