29 мая, 11:16

Володин призвал уйти от обучения в магистратуре студентов с непрофильным бакалавриатом

Особенно это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности, отметил председатель Госдумы

БРЯНСК, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Брянскую область обсудил с ректорами региональных вузов качество подготовки специалистов. В частности, он отметил, что необходимо уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению, сообщила в понедельник пресс-служба Госдумы.

"В вузах не должно быть непрофильных для них специальностей. Самое главное - качество образования. Научные школы формируются годами, и вуз, в котором нет необходимой базы, не может качественно готовить специалистов. И, конечно, необходимо уходить от практики обучения в магистратуре студентов, которые закончили бакалавриат по совершенно другому профилю. Особенно это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности," - передает слова Володина пресс-служба.

На встрече присутствовали руководители Брянского государственного технического университета, Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, Брянского государственного инженерно-технологического университета, Брянского государственного аграрного университета, брянских филиалов РАНХиГС и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, а также глава региона Александр Богомаз.

Спикер Госдумы обсудил с ректорами и проректорами реализацию поставленной президентом РФ задачи увеличить число бюджетных мест по инженерным специальностям, качество подготовки специалистов, посетил одну из научно-исследовательских лабораторий Брянского государственного технического университета, которая производит образцы продукции для нужд ОПК. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация