Путин позитивно оценил темпы развития Якутии, поручил обратить внимание на рынок труда

Глава государства отметил хорошие показатели естественного прироста населения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, с которым обсудил основные показатели социально-экономического развития региона.

Открывая встречу, глава государства отметил, что "знаком с положительными тенденциями" развития в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительной отрасли. "Но что особенно радует - у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Это, конечно, совокупный показатель того, что делается в республике", - обратил внимание Путин.

Он поинтересовался, что делается в регионе для достижения таких результатов. Николаев рассказал о мерах по поддержке семей, отметив, что в Якутии "по образу материнского капитала" выделяется дополнительный капитал в 100 тыс. рублей. Президент в ответ подчеркнул важность сохранения всех инструментов поддержки для обеспечения дальнейшего естественного прироста населения и увеличения численности постоянного населения. "И тот, и другой показатели - это интегрированный показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики", - добавил Путин.

При этом глава государства поручил обратить внимание на положение дел на рынке труда. "Я посмотрел, у вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону", - считает Путин. Также он поинтересовался конкретно темпами развития угольной отрасли и наиболее важными инвестиционными проектами.

В числе прочего президент выслушал доклад главы региона о подготовке к пожароопасному периоду.