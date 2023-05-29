В Ошском государственном университете Киргизии открылся центр МГУ "Ломоносов"

В диппредставительстве РФ отметили, что работа нового центра будет направлена на "реализацию совместных образовательных программ" в области математики, информатики, международных отношений и туризма

БИШКЕК, 29 мая. /ТАСС/. Центр Московского государственного университета "Ломоносов" открылся в Киргизии при Ошском госуниверситете (ОшГУ). Об этом сообщило в понедельник российское посольство в Бишкеке.

"29 мая в городе Ош на базе Ошского государственного университета состоялось торжественное открытие центра "Ломоносов" Московского государственного университета", - говорится в сообщении.

Как заверили в диппредставительстве РФ, работа нового центра будет направлена на "реализацию совместных образовательных программ" в области математики, информатики, международных отношений и туризма.

"Согласно договоренностям высших учебных заведений, первые два года обучения по совместным программам будут проводиться в ОшГУ, а следующие два - в МГУ имени Михаила Ломоносова, после чего студенты получат дипломы российского и кыргызского вузов", - отметили в посольстве.

В церемонии открытии центра в том числе приняли участие министр образования и науки Киргизии Каныбек Иманалиев, посол республики в РФ Гульнара-Клара Самат и заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

На основании киргизско-российских договоренностей в Оше осенью 2022 года завершилось строительство пятиэтажного здания филиала МГУ. Соглашение о совместных образовательных программах было подписано между Ошским госуниверситетом и МГУ им. М. Ломоносова в марте текущего года.